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Колишній "слуга" вніс заставу за клірика УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ

Сума застави складала 121 000 гривень.

Колишній "слуга" вніс заставу за клірика УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ
Фото: LB.ua

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, якого раніше затримала Служба безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

"Заставу внесено", – написав нардеп у відповіді на свій же пост про обрання запобіжного заходу Музичуку, пише "Українська правда".

За даними видання, 13 лютого Солом’янський районний суд Києва призначив заставу у розмірі 121 тисячі гривень Музичуку.

  • 9 лютого Служба безпеки України провела обшуки у Києво-Печерській лаврі. Тоді ж повідомили про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації та діяв на користь країни-агресора.
  • Як зазначили у спецслужбі, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.
  • Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, якого вже підозрюють у державній зраді.
  • Крім того у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію рф проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.

Хто такий Артем Дмитрук

  • Народився 28 червня 1993 року м. Козятин, Вінницька область.
  • Власник фітнес-клубів "Barbell Barbell gym" та "baza". Співзасновник ГО "Я одесит-мені не все одно", член ГО "Ілля Муромець".
  • У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Став членом партії. Член Комітету з питань правоохоронної діяльності.
  • У 2020 році Артем Дмитрук разом з Олексієм Леоновим поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану. 
  • Також Дмитрук взяв участь у фільмі Шарія щодо подій в Одесі 2014 року.
  • У листопаді 2021 року Дмитрука вирішили виключити з фракції "Слуга народу". Напередодні цього Дмитрук дав інтерв'ю підозрюваному у державній зраді Анатолію Шарію, в якому заявив про своє розчарування в "Слузі народу". 
  • У 2021 році Дмитрук увійшов до списку нардепів, які демонстративно відмовились вакцинуватись від коронавірусу. Крім того, Дмитрук був активним прочанином Української православної церкви Московського патріархату (РПЦ в Україні) й залюбки це підкреслював.
  • У 2023 році Дмитрук спільно з нардепом Олександром Куницьким побили людину в центрі Києва. За цим фактом генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу проти нардепів.
  • Окрім цього Дмитрук став на захист УПЦ МП під час розгляду її заборони через зв’язки з РФ. Також Дмитрук виступав із провокативними заявами на підтримку російської мови в Україні.
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