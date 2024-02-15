Колишній "слуга" вніс заставу за клірика УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, якого раніше затримала Служба безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

"Заставу внесено", – написав нардеп у відповіді на свій же пост про обрання запобіжного заходу Музичуку, пише "Українська правда".

За даними видання, 13 лютого Солом’янський районний суд Києва призначив заставу у розмірі 121 тисячі гривень Музичуку.

9 лютого Служба безпеки України провела обшуки у Києво-Печерській лаврі. Тоді ж повідомили про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації та діяв на користь країни-агресора.

Як зазначили у спецслужбі, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.

Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, якого вже підозрюють у державній зраді.

Крім того у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію рф проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.

Хто такий Артем Дмитрук