Колишній "слуга" вніс заставу за клірика УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, якого раніше затримала Служба безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.
"Заставу внесено", – написав нардеп у відповіді на свій же пост про обрання запобіжного заходу Музичуку, пише "Українська правда".
За даними видання, 13 лютого Солом’янський районний суд Києва призначив заставу у розмірі 121 тисячі гривень Музичуку.
- 9 лютого Служба безпеки України провела обшуки у Києво-Печерській лаврі. Тоді ж повідомили про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації та діяв на користь країни-агресора.
- Як зазначили у спецслужбі, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.
- Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, якого вже підозрюють у державній зраді.
- Крім того у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію рф проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.
Хто такий Артем Дмитрук
- Народився 28 червня 1993 року м. Козятин, Вінницька область.
- Власник фітнес-клубів "Barbell Barbell gym" та "baza". Співзасновник ГО "Я одесит-мені не все одно", член ГО "Ілля Муромець".
- У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Став членом партії. Член Комітету з питань правоохоронної діяльності.
- У 2020 році Артем Дмитрук разом з Олексієм Леоновим поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.
- Також Дмитрук взяв участь у фільмі Шарія щодо подій в Одесі 2014 року.
- У листопаді 2021 року Дмитрука вирішили виключити з фракції "Слуга народу". Напередодні цього Дмитрук дав інтерв'ю підозрюваному у державній зраді Анатолію Шарію, в якому заявив про своє розчарування в "Слузі народу".
- У 2021 році Дмитрук увійшов до списку нардепів, які демонстративно відмовились вакцинуватись від коронавірусу. Крім того, Дмитрук був активним прочанином Української православної церкви Московського патріархату (РПЦ в Україні) й залюбки це підкреслював.
- У 2023 році Дмитрук спільно з нардепом Олександром Куницьким побили людину в центрі Києва. За цим фактом генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу проти нардепів.
- Окрім цього Дмитрук став на захист УПЦ МП під час розгляду її заборони через зв’язки з РФ. Також Дмитрук виступав із провокативними заявами на підтримку російської мови в Україні.