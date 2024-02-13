П’ять років у в’язниці проведе клірик УПЦ (МП), який закликав вірян допомагати окупантам

Реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав агресивну війну проти України, закликав вірян виїжджати до росії або на окуповані територіі і допомагати військовим країни-агресорки.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
"Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення рф та захоплення частини території України. Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам", – йдеться у повідомленні.
Також протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.
"Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні. При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди", – повідомили у Службі безпеки.
Експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників і призначив йому 5 років тюрми.
Вирок суду набув законної сили.
- Нещодавно настоятель храму УПЦ (МП) на Вінничині отримав 2 роки тюрми за виправдовування агресії РФ. На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію РФ “громадянською війною” в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу. Такий термін отримав за те, що співпрацював із слідством.
- Крім того, підозру оголосили клірику УПЦ (МП), який разом із Шарієм організував провокації у Києво-Печерській лаврі. Чоловік організовував штучні заворушення у лаврі і знімав відео, які підхоплювали ворожі ЗМІ.
- Від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України відкрила щонайменше сім кримінальних проваджень проти священнослужителів проросійської УПЦ. Найбільше кримінальних проваджень відкрили через колабораційну діяльність.