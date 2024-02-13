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П’ять років у в’язниці проведе клірик УПЦ (МП), який закликав вірян допомагати окупантам

Священослужитель очікував на прихід російських військ на Дніпропетровщину і закликав місцевих мешканців виїжджати до Росії.

П’ять років у в’язниці проведе клірик УПЦ (МП), який закликав вірян допомагати окупантам
Клірик МП отримав 5 років тюрми
Фото: СБУ

Реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав агресивну війну проти України, закликав вірян виїжджати до росії або на окуповані територіі і допомагати військовим країни-агресорки.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

"Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення рф та захоплення частини території України. Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам", – йдеться у повідомленні. 

Також протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.

"Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні.  При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди", – повідомили у Службі безпеки. 

Експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації  її учасників  і призначив йому 5 років тюрми.

Вирок суду набув законної сили.

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