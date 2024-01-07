СБУ відкрила 7 кримінальних проваджень проти священиків УПЦ МП

Від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України відкрила щонайменше 7 кримінальних провадженьпроти священнослужителів проросійської УПЦ. Найбільше кримінальних проваджень відкрили через колабораційну діяльність.
Про це ідеться на сайті Опендатабот.
В усіх випадках увагу правоохоронців привернули релігійні служителі московської церкви, що пропагували війну та були колаборантами.
Найбільше кримінальних справ — п’ять — було відкрито через колабораційну діяльність, стаття 111-1 ККУ. Через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганду війни відкрито по одній справі.
- В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату.
- Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україні вступили в силу зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації". Згідно з новими правилами, церкви та релігійні установи мали змінити свою назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до Московського патріархату. У протилежному випадку такі зміни вносяться примусово.
- 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Відповідний законопроєкт Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради 19 січня 2023 року, передбачалося, що депутати винесуть його на розгляд у травні. Однак 23 вересня спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів за заборону УПЦ МП немає – “йде внутрішня дискусія”.
- У чому саме полягала “внутрішня дискусія” і хто з нардепів проти – читайте у матеріалі Соні Кошкіної “Заборона УПЦ МП відкладається? "Слуги" проти”.
- 19 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором.