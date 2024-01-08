Загинув 23-річний льотчик Повітряних сил. Його родина потребує допомоги

Владислав Залістовський загинув під час виконання бойового завдання.

Під час виконання бойового завдання загинув 23-річний Владислав Залістовський (Blue Helmet) – льотчик Повітряних сил України.

На сторінці air fighter у Instagram повідомили, що воїн здобув освіту льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів.

За даними "Суспільного", Залістовський – родом із Малина Житомирської області. Був пілотом бойового літака МіГ-29, служив у 114-ій бригаді тактичної авіації.

Родина захисника України потребує допомоги. Допомогти можна за посиланням на банку.