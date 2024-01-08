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Загинув 23-річний льотчик Повітряних сил. Його родина потребує допомоги

Владислав Залістовський загинув під час виконання бойового завдання. 

Загинув 23-річний льотчик Повітряних сил. Його родина потребує допомоги
Фото: air fighter Instagram

Під час виконання бойового завдання загинув 23-річний Владислав Залістовський (Blue Helmet) – льотчик Повітряних сил України.

На сторінці air fighter у Instagram повідомили, що воїн здобув освіту льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів.

За даними "Суспільного", Залістовський – родом із Малина Житомирської області. Був пілотом бойового літака МіГ-29, служив у 114-ій бригаді тактичної авіації. 

Родина захисника України потребує допомоги. Допомогти можна за посиланням на банку.

  • 26 серпня внаслідок трагедії в Житомирській області загинули троє українських захисників. Капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Льотчик родом з Харкова вісім років життя присвятив авіації. З початком повномасштабної війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород. Активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16. Майор В'ячеслав Мінка. Пілот мешкав у Київській області. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі. Майор Сергій Проказін. Пілот проживав у Полтавській області, 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Захисники загинули внаслідок зіткнення літаків. Героям посмертно прсивоїли нові звання: В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну – звання "підполковник", капітану Андрію Пільщикову "майор".
  • 30 серпня на Бахмутському напрямку внаслідок падіння двох Мі-8 загинули шестеро пілотів: 37-річний Юрій Анісімов, Валентин Воробець (2000 року народження), Іван Яровий (2000 року народження), Євген Кисіль (1988 року народження), Владислав Римар (1995), Віктор Опанасюк (1967). 
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