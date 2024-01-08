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Вранці РФ випустила 59 ракет і безпілотників. Вдалося збити 26, – Залужний

Не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.

Уночі та вранці 8 січня російська армія випустила проти українців 59 ракет і ударних безпілотників. ППО вдалося збити 26 цілей.

Росіяни застосували крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Балістичні ракети були спрямувані по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях, повідомив Головнокомандувач Валерій Залужний.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ у Telegram

Росіяни випустили:

  • 8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ
  • 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов)
  • 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс)
  • 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда – Крим
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

"Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях", – повідомив Головком.

ППО збила:

  • 8 ударних БпЛА Shahed-136/131
  • 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Повітряних силах додали, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.

  • Чергову ракетну атаку росіяни провели з 6 до 8:30 ранку. Під ударом опинилися чотири регіони України. Загинули щонайменше четверо, поранені близько 30 людей. Вибухи лунали в Хмельницькій області, Дніпропетровській області, Харкові і області, Запоріжжі. 
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