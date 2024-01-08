Олександр Матяш брав участь у літній кампанії на Запорізькому напрямку, він був під Роботиним.

Протягом 2023 року характер російсько-української війни суттєво змінився. Росіяни навчились пристосовуватись до змін, тому тепер висновки маємо зробити ми.

Про це йдеться у новому матеріалі проєкту "Український Свідок".

Військовий Олександр Матяш – підприємець та ветеран. Він брав участь у літній кампанії на Запорізькому напрямку, був під Роботиним.

"Протягом 2023 року мене двічі ледь не вбили, – розповідає він. – Це було у Малій Токмачці, ми ледь змогли звідти вискочити". Рівно рік тому "Український Свідок" вже брав інтерв’ю у Олександра. А напередодні нового 2024 року журналісти поспілкувались із ним знов.

Олександр розповів, як змінилися бойові дії російсько-української війни у 2023 році, зокрема, завдяки FPV.

"Росіяни почали масово використовувати дрони влітку на запорізькому напрямку, – розповідає він. – Ми також їх використовуємо. Це створює проблеми з логістикою для обох сторін. Раніше я міг під’їхати на авто за кілометр до лінії зіткнення, евакуювати пораненого. Зараз це неможливо, адже FPV можуть долати відстані до 20 кілометрів. Аби вийти на позицію, ти мусиш пройти 7-8 кілометрів пішки".

Змінився і характер поранень бійців. "У перші місяці повномасштабної війні це були переважно уламкові поранення від артилерії. Під час боїв за Бахмут переважали кульові, – розповідає Олександр. – Тепер це ураження FPV-дронами".

На думку військового, прийшов час змінювати порядок денний у суспільстві.

"З українцями розмовляють, як з дітьми – мовляв, не хвилюйтесь, все буде добре, – каже він. – У пресконференції Валерія Залужного мені сподобалось, що він розмовляв з аудиторією, як з дорослими. Час спливає, треба брати на себе відповідальність".

На думку Матяша, більше шансів перемогти – у гнучких та адаптивних. І росіяни мають в цьому певні успіхи. "Вони роблять висновки зі своїх помилок. У них є, чому повчитись, – каже Олександр. – Подивіться на лінії укріплень в районі Токмака, там все дуже непросто. Тепер висновки маємо робити ми".