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Росіяни завдали по Запоріжжю удару різними типами ракет

Станом на 8 є дані про двох поранених.

О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Окупанти завдали удару крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків, в місті пролунало п'ять вибухів.

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками. Станом на 8 годину є дані про двох поранених – чоловіка і жінку, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Інформація попередня та може доповнюватися. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби", – написав він.

Малашко закликав не знімати і не публікувати кадри з місця падіння ворожих снарядів, допоки працюють рятувальники. 

  • Сьогодні близько 6 ранку росіяни почали чергову масовану ракетну атаку. Ворог випустив декілька груп крилатих ракет та застосував аеробалістичні "Кинджали". За даними Повітряних сил, більшість крилатих ракет була націлена на Хмельницьку область. 
  • В Харкові під ударом росіян були промислові об'єкти. В місті поранена жінка, також є поранені в області.
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