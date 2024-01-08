Росіяни завдали по Запоріжжю удару різними типами ракет

Станом на 8 є дані про двох поранених.

О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Окупанти завдали удару крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків, в місті пролунало п'ять вибухів.

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками. Станом на 8 годину є дані про двох поранених – чоловіка і жінку, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Інформація попередня та може доповнюватися. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби", – написав він.

Малашко закликав не знімати і не публікувати кадри з місця падіння ворожих снарядів, допоки працюють рятувальники.