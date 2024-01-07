Головне за неділю, 7 січня: удари по Харкову, відбиті штурми на Авдіївському та Мар'їнському напрямках

У неділю ввечері російська армія знову обстрілює Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. “Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів”, − зазначив він.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов пізніше повідомив, що окупанти завдали по місту двох ударів, попередньо − ракетами С-300.

Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді.

Профільні служби продовжують огляд місць. Наразі інформації про постраждалих немає.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського, де окупанти за підтримки авіації безуспішно намагалися поліпшити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де загарбники за підтримки авіації 3 рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 січня – в нашій новині.

Кількість жертв ракетного удару окупантів по Покровську збільшилася. На місці зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіло чоловіка.

"Станом на 15:00 7 січня на місці двох зруйнованих внаслідок обстрілу приватних житлових будинків вилучено тіла 2 осіб, врятовано 1 чоловіка, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 3 осіб, з них 2 дітей", – повідомили у ДСНС.

За даними рятувальників, на той час рятувальниками розібрано 62 тонн зруйнованих елементів будинків. Проводиться збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих.

Раніше також повідомили про те, що у с. Рівне Покровського району вилучено тіло дитини 2020 р.н. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей. За даними рятувальників, вже розібрано 40 тонн зруйнованих елементів будинку. Проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

На місці обстрілу залучено відділення БПЛА. Для надання психологічної допомоги постраждалим працює психолог ДСНС.

Для проведення робіт залучено 76 осіб та 20 одиниць техніки. Також працюють кінологи Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес" – 12 осіб, 9 собак.

Нагадаємо, 6 січня окупанти завдали удару ракетами С-300 по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 10 осіб отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, яка прибула з візитом до нашої країни.

Глава держави відзначив, що свій перший міжнародний візит у новому році очільниця МЗС Японії здійснює саме до України, що є дуже важливим сигналом підтримки українського народу.

Президент подякував Японії та особисто прем’єр-міністру Фуміо Кішіді за потужну допомогу Україні впродовж майже двох років повномасштабної російської агресії, зокрема за політичну, гуманітарну та довготривалу фінансову підтримку української економіки.

Також було відзначено результативне головування Японії в “Групі семи” у 2023 році й особливу увагу до України на цьому важливому міжнародному майданчику.

Окрему увагу під час зустрічі приділили активізації взаємодії з Японією щодо відновлення та відбудови України. Глава держави окреслив пріоритетні галузі співпраці та підтвердив налаштованість активно працювати з японською стороною, щоб забезпечити успішне проведення Конференції з питань відновлення України, що відбудеться у лютому в Токіо.

Зеленський також висловив щирі співчуття від себе та всіх українців у зв’язку з трагічними наслідками нещодавнього руйнівного землетрусу в Японії. “Народ Японії може розраховувати на підтримку Української держави та суспільства”, – зазначив він.

Сьогодні, 7 січня, у центрі Києва родичі військовополонених захисників "Азовсталі" зібралися на акцію в підтримку полонених азовців.

Учасники акції вийшли нагадати, що захисники "Азовсталі" досі перебувають у російському полоні. Пікетувальники тримали плакати з написами "Полон вбиває", "Боріться за них, як вони боролись за вас", "Звільніть АЗОВ", "Поки ти мовчиш, мою сім'ю катують".

"Крайній довгоочікуваний обмін повернув захисників України, зокрема й оборонців Маріуполя, але, на жаль, родини 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у списках обміну своїх рідних та їхніх побратимів так і не побачили. Росія досі утримує їх у темних застінках невідомості", – зазначають організатори акції.

Від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України відкрила щонайменше 7 кримінальних проваджень проти священнослужителів проросійської УПЦ. Найбільше кримінальних проваджень відкрили через колабораційну діяльність.

В усіх випадках увагу правоохоронців привернули релігійні служителі московської церкви, що пропагували війну та були колаборантами.

Найбільше кримінальних справ — п’ять — було відкрито через колабораційну діяльність, стаття 111-1 ККУ. Через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганду війни відкрито по одній справі.

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