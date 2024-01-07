Дороги держзначення в Україні зараз розчищають понад тисяча осіб та 932 машини

Водіїв просять не виїжджати на дороги без нагальної проблеми.

Зараз дороги державного значення в Україні розчищають понад тисяча осіб та 932 машини.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

У більшості областей України оголошено штормове попередження. У західних, центральних та східних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина.

Наєм зазначив, що з самого ранку в Агентстві відновлення запрацював цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах.

Відзавтра в Україні прогнозують погіршення погоди, а отже ситуація на дорогах теж буде непроста. У південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вдень пориви вітру 15-20 м/с.

“Просимо водіїв бути обережними. Без нагальної потреби не виїжджайте на дороги. Якщо ж плануєте поїздку, враховуйте погодні умови. Використовуйте спеціальні технічні засоби для таких ситуацій − це ланцюги або браслети протиковзання. Буксирувальний трос, лопату, каністру з бензином, зимовий омивач скла, аптечку, знак аварійної зупинки, вогнегасник беріть обовʼязково, якщо попереду − довга дорога”, − закликав Наєм.

Він нагадав про цілодобову гарячю лінію для водіїв за телефоном 067 400 60 80.