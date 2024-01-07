У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні через негоду можуть перекрити рух на дорогах державного значення

Водіїв закликають в найближчі дні не виїжджати без потреби із дому. 

В Україні через негоду можуть перекрити рух на дорогах державного значення
Фото: Медіацентр Україна

З 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови по території України. Зокрема, різке зниження температури повітря до 19 – 25 градусів морозу та сильні снігопади. Ситуація на дорогах буде ускладненою через ожеледицю і налипання моркрого снігу.  

В Україні працює цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також зазначають, що за необхідності рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий. Перш за все це стосується автошляхів:

  • М-05 Київ-Одеса 
  • М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине
  • М-13 Кропивницький-Платонове
  • М-22 Полтава-Олександрія
  • Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь
  • Н-11 Дніпро-Миколаїв
  • Н-24 Благовіщенське-Миколаїв
  • Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка 
  • інших основних маршрутів, в залежності від погоди. 

Дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг можна за телефоном цілодобової гарячої лінії Штабу: +38 067 400 60 80

Фото: Міністертво відновлення

Водіїв закликають найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані. Якщо відкласти поїздку неможливо, варто взяти із собою ланцюги протиковзання на колеса, додаткове пальне, термоковдру, заряджений павербанк та термос із чаєм.

Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, розташованими вздовж державних доріг. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies