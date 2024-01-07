В Україні через негоду можуть перекрити рух на дорогах державного значення

Водіїв закликають в найближчі дні не виїжджати без потреби із дому.

З 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови по території України. Зокрема, різке зниження температури повітря до 19 – 25 градусів морозу та сильні снігопади. Ситуація на дорогах буде ускладненою через ожеледицю і налипання моркрого снігу.

В Україні працює цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також зазначають, що за необхідності рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий. Перш за все це стосується автошляхів:

М-05 Київ-Одеса

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине

М-13 Кропивницький-Платонове

М-22 Полтава-Олександрія

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь

Н-11 Дніпро-Миколаїв

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

інших основних маршрутів, в залежності від погоди.

Дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг можна за телефоном цілодобової гарячої лінії Штабу: +38 067 400 60 80

Фото: Міністертво відновлення

Водіїв закликають найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані. Якщо відкласти поїздку неможливо, варто взяти із собою ланцюги протиковзання на колеса, додаткове пальне, термоковдру, заряджений павербанк та термос із чаєм.

Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, розташованими вздовж державних доріг.