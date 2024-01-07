​Через бойові дії на Донеччині знеструмлені дві шахти, – Міненерго

У шахтах на момент знеструмлення перебувало 18 гірників.

На Донеччині через бойові дії були знеструмлені дві шахти, в яких на момент відключення електроенергії було 18 працівників.

За даними Міненерго, також через бойові дії пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області.

У результаті обстрілів вимикалась лінія ПЛ 110 в Харківській області. Знеструмлені побутові споживачі.

Як повідомили у Міненерго, дефіциту електроенергії не фіксується. Генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів.

Після аварійного ремонту вийшов в роботу блок однієі з ТЕС.

Проте споживачів закликають зменшувати навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години).

Вчора російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення. Згодом кількість загиблих збільшилася: у Рівному Донецької області з-під завалів витягнули тіло дитини