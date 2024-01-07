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ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст біля Маріуполя

Також встановили місцезнаходження нових ворожих батарей ППО.

ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст біля Маріуполя
Фото: Петро Андрющенко

Вчора ЗСУ знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт біля Маріуполя. 

Про це повідомив мер Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне", – йдеться у повідомленні.

Окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники допомогли встановити місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.

"Бонусом, через ну сильне намагання збити “кару небесну” встановили місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському райно - координати вже передані відповідним службам", – пише він. 

Як зазначається, міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з РФ до Маріуполя.

  • У середині грудня 2023 року в Маріуполі пролунали два вибухи: уражені особовий склад та місце зберігання техніки.
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