ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст біля Маріуполя

Вчора ЗСУ знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт біля Маріуполя.

Про це повідомив мер Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне", – йдеться у повідомленні.

Окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники допомогли встановити місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.

"Бонусом, через ну сильне намагання збити “кару небесну” встановили місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському райно - координати вже передані відповідним службам", – пише він.

Як зазначається, міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з РФ до Маріуполя.