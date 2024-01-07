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Наслідки ворожої атаки у Дніпрі: пошкоджена будівля освітнього закладу

По Нікопольщині вдарили важкою артилерією.

Наслідки ворожої атаки у Дніпрі: пошкоджена будівля освітнього закладу
Фото: Сергій Лисак

Уночі російська армія атакувала Дніпропетровську область спершу безпілотниками, а потім важкою артилерією. Внаслідок влучань пожежа виникла у освітньому закладі Дніпра, по Нікопольщині ворог бив важкою артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після вечірньої атаки шахедами росіяни взялися за важку артилерію. Вдарили з неї по Нікопольщині. Вночі з пів десятка снарядів поцілили по Червоногригорівській громаді. Людей не зачепило. Інші ж наслідки з'ясовують", – повідомив він.

Також вчора у Дніпрі через БпЛА ворога виникло два займання. Вогонь приборкали надзвичайники. 

Загалом у місті пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівля. Знищено 4 авто, 12 – побиті.

  • У Дніпрі ворожий безпілотник влучив у будинок, в якому мешкало 22 родини. Бійці ДСНС врятували з будівлі 6 людей, у тому числі 2 дітей. 
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