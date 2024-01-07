Наслідки ворожої атаки у Дніпрі: пошкоджена будівля освітнього закладу

Уночі російська армія атакувала Дніпропетровську область спершу безпілотниками, а потім важкою артилерією. Внаслідок влучань пожежа виникла у освітньому закладі Дніпра, по Нікопольщині ворог бив важкою артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після вечірньої атаки шахедами росіяни взялися за важку артилерію. Вдарили з неї по Нікопольщині. Вночі з пів десятка снарядів поцілили по Червоногригорівській громаді. Людей не зачепило. Інші ж наслідки з'ясовують", – повідомив він.

Також вчора у Дніпрі через БпЛА ворога виникло два займання. Вогонь приборкали надзвичайники.

Загалом у місті пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівля. Знищено 4 авто, 12 – побиті.