В окупації загострюється гуманітарна криза: проблеми з водою, опаленням та відсутність ліків, – ЦНС

Зокрема, окупанти не відновлюють цивільну інфраструктуру, яку ж самі зруйнували.

Центр національного спротиву повідомляє, що гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих територіях критично загострюються.

Російські окупанти не відновлюють цивільну інфраструктуру на ТОТ, яку ж самі зруйнували під час захопленням міст. Зокрема, у Бердянську критична ситуація із водопостачанням. Окупаційна влада забезпечує містян водою з річки Берда, яка мало придатна до вживання.

Також в місті критична ситуація з медикаментами. Українських і європейських ліків немає, є лише російські та китайські, але вони дуже дорогі та малоефективні. Доступ до якісніших ліків мають лише російські військові та росіяни, які приїхали у відрядження.

Як повідомляв Центр національного спротиву раніше, через дефіцит робітників й відсутність капітальних вкладень у підтримку інфраструктури більшість населення Донецьку, Горлівки, Макіївки та Ясинуватої лишились без тепла та електроенергії.

В регіоні не працює 111 котелень. На теплотрасах фіксується велика кількість проривів, ремонтувати які окупаційна адміністрація не поспішає. Загалом, окупанти не можуть забезпечити життєдіяльність регіону.

Тим часом на окупованій частині Запорізької області почали мобілізовувати навіть лікарів, а підлітків змушують ставати на військових облік.