Речник Повітряних сил заперечив інформацію про нібито затримку Данією поставки Україні винищувачів F-16 на кілька місяців

Раніше данське видання Berlingske із посиланням на Міноборони своєї країни повідомило про затримку поставки Україні винищувачів F-16.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про те, що Данія нібито на кілька місяців відкладає передачу Україні F-16. Він наголосив, що Данія офіційно не заявиляла про відстрочку поставок винищувачів F-16, повідомляє АрміяInform.

“Давайте повернемося до першоджерела, на сайті Міністерства оборони Данії не має жодної офіційної інформації стосовно переносу дати поставки F-16 Україні, тому давайте вірити лише достовірним джерелам. Так, це доволі чутлива тема для нас, адже ми проходимо процес підготовки в надзвичайно швидкі терміни. Багато інших держав стоять в черзі не тільки на літаки, але й на інструкторів, які будуть перенавчати пілотів, – повідомив Юрій Ігнат.

Офіцер наголосив, що Україні дали “зелене світло”, адже наших пілотів навчають на різних майданчиках країн-партнерів.