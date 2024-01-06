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Данія затримує постачання перших F-16 для України

Україна мала отримати перші шість винищувачів після Нового року

Данія затримує постачання перших F-16 для України
Фото: EPA/UPG

Україна мала отримати перші шість винищувачів F-16 від Данії після Нового року, однак винищувачі затримаються щонайменше на півроку, – пише видання Berlingske з посиланням на міноборони Данії.

Очікувалося, що перші шість винищувачів доставлять після Нового року, однак через продовження навчання українських пілотів, данські F-16 прибудуть в Україну не раніше другого кварталу 2024 року.

"Крім того, продовжується робота в міжнародній коаліції ВПС, щоб забезпечити створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури", – додають у Міноборони.

Наразі у Данії проходять навчання шість українських пілотів. Очікується, що протягом 2024 року з Данії в Україну буде відправлено ще вісім літаків F-16, а в 2025 році ще п’ять. 

  • Вчора у Данії приземлилися норвезькі винищувачі F-16, які призначені для навчання українських пілотів.
  • Тим часом Бельгія направить до Данії два F-16 та півсотні інструкторів для навчання українців.
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