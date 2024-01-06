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Уряд Шотландії не видялитиме кошти на оплату житла для українських біженців

У Шотландії виникли труднощі з фінансуванням.

Уряд Шотландії не видялитиме кошти на оплату житла для українських біженців
Шотландія, прапор
Фото: EPA/UPG

Минулоріч у жовтні уряд Шотландії розділив між регіональними радами 10 мільйонів фунтів стерлінгів для розміщення українських біженців у короткотермінове житло, наприклад готелі та круїзні лайнери. Однак у зараз країна має труднощі, тому припиняє фінансування житла біженцям.

Про це повідомила британська газета Scotsman.

У Шотландії поставили перед фактом місцеву владу, що не можуть відновити фінансування цього року через труднощі з грошима. Представники міської ради Единбурга назвали це рішення "зрадою".

"Після всього, що ми спільно зробили, щоб підтримати тисячі людей, які так багато постраждали, ми шоковані цим рішенням, яке впливає на сім’ї, які починають нове життя тут, у Шотландії", — сказала заступник голови міської ради Единбурга Менді Вотт.

Члени Ради попередили, що їм доведеться відкликати персонал і підтримку з готелів, які надають короткострокове житло українським біженцям. Представники планують обговорити свої занепокоєння на зустрічі наступного тижня з членом парламенту, секретарем із питань соціальної справедливості та членом правлячої Шотландської національної партії (SNP) Ширлі-Енн Сомервіль.

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