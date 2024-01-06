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У Білому домі застерігають: у Конгресу залишилося обмаль часу, аби схвалити додаткову допомогу Україні

В адміністрації попереджають про ймовірну втрату віри у США у випадку неспроможності ухвалити рішення щодо підтримки України.

У Білому домі застерігають: у Конгресу залишилося обмаль часу, аби схвалити додаткову допомогу Україні
Шаланда Янг
Фото: EPA/UPG

Керівниця Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг попередила представників Конгресу, що у них залишилося мало часу для схвалення додаткової допомоги України, – пише AP.

За словами посадовиці, Адміністрація президента США все ще має повноваження на відправлення зброї Україні з американських складів, але не має коштів для його заміни, тому там ухвалили "дуже важке рішення" й відмовились від цього механізму.

"Пентагон також має певні обмежені повноваження для допомоги Києву за відсутності нового фінансування Конгресу, але це не дозволить відправляти великі транші обладнання в Україну", – пояснює Янг.

У разі відсутності допомоги від США, окрім військової спроможності Київ не буде спроможний платити державним службовцям, щоб український уряд міг надалі функціонувати в умовах російських обстрілів.

"Так, у Києва може бути трохи часу від інших союзників-донорів, щоб переконатися, що вони можуть утримати свої військові позиції, зберегти держслужбу, але що станеться в ЄС та інших країнах-членах НАТО, якщо США припинять свою підтримку?" – сказала Янг.

Янг застерегла щодо реакції світу, якщо США не будуть спроможні брати на себе відповідальність щодо підтримки.

  • Білий дім не налаштований оптимістично щодо досягнення в Конгресі угоди для запобігання “шатдауну” у січні. Деякі республіканці вимагають скоротити витрати на 2024 фінансовий рік, що може вдарити по фінансуванню армії.
  • 20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
  • Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
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