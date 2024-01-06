У Білому домі застерігають: у Конгресу залишилося обмаль часу, аби схвалити додаткову допомогу Україні

В адміністрації попереджають про ймовірну втрату віри у США у випадку неспроможності ухвалити рішення щодо підтримки України.

Керівниця Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг попередила представників Конгресу, що у них залишилося мало часу для схвалення додаткової допомоги України, – пише AP.

За словами посадовиці, Адміністрація президента США все ще має повноваження на відправлення зброї Україні з американських складів, але не має коштів для його заміни, тому там ухвалили "дуже важке рішення" й відмовились від цього механізму.

"Пентагон також має певні обмежені повноваження для допомоги Києву за відсутності нового фінансування Конгресу, але це не дозволить відправляти великі транші обладнання в Україну", – пояснює Янг.

У разі відсутності допомоги від США, окрім військової спроможності Київ не буде спроможний платити державним службовцям, щоб український уряд міг надалі функціонувати в умовах російських обстрілів.

"Так, у Києва може бути трохи часу від інших союзників-донорів, щоб переконатися, що вони можуть утримати свої військові позиції, зберегти держслужбу, але що станеться в ЄС та інших країнах-членах НАТО, якщо США припинять свою підтримку?" – сказала Янг.

Янг застерегла щодо реакції світу, якщо США не будуть спроможні брати на себе відповідальність щодо підтримки.