Сенат США не голосуватиме за допомогу Україні до початку 2024-го, − заява лідерів палати

Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
Про це заявили лідери палати Конгресу, пише Reuters.
“Наші переговорники працюватимуть дуже, дуже старанно в період грудневих та січневих перерв, і наша мета – досягнути чогось, як тільки ми повернемося”, − заявив журналістам лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
Республіканець з Палати представників Джон Тьюн також заявив, що угоди не буде досягнуто до січня. “Демократи вичерпали весь час, до Різдва неможливо ухвалити угоду про безпеку кордону”, − сказав він у залі засідань Сенату.
У спільній заяві Шумер і лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів “досягають обнадійливого прогресу”, але “залишаються складні питання”.
У Білому домі попередили, що допомога США Україні вичерпається до кінця року. Прохання адміністрації Байдена про надання ще 61 мільярда доларів підтримки “застрягло” в Конгресі. Республіканці хочуть, аби питання допомоги Києву було поєднане з посиленням імміграційного контролю на кордоні США та Мексики. Фінансування Ізраїлю, іншого елементу пакету, є менш суперечливим.
Водночас невідомо, чи угода, досягнута в Сенаті з демократичною більшістю, отримає підтримку в контрольованій республіканцями Палаті представників, де значна кількість партійних прихильників жорсткої лінії виступає проти надання додаткового фінансування Україні.
Січень також знаменує початок конкурсу з висування кандидатів у президенти від Республіканської партії від штатів, і законодавцям належить встановити крайній термін, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду.
Що було раніше
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу цього тижня.
- Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
- Посол США Бріджит Брінк закликає виділити додатковий пакет допомоги Україні, завдяки якому Україна зможе продовжувати боротися проти Росії.