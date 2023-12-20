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Сенат США не голосуватиме за допомогу Україні до початку 2024-го, − заява лідерів палати

Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу до цього часу.

Сенат США не голосуватиме за допомогу Україні до початку 2024-го, − заява лідерів палати
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.

Про це заявили лідери палати Конгресу, пише Reuters.

“Наші переговорники працюватимуть дуже, дуже старанно в період грудневих та січневих перерв, і наша мета – досягнути чогось, як тільки ми повернемося”, − заявив журналістам лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Республіканець з Палати представників Джон Тьюн також заявив, що угоди не буде досягнуто до січня. “Демократи вичерпали весь час, до Різдва неможливо ухвалити угоду про безпеку кордону”, − сказав він у залі засідань Сенату.

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У спільній заяві Шумер і лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів “досягають обнадійливого прогресу”, але “залишаються складні питання”.

У Білому домі попередили, що допомога США Україні вичерпається до кінця року. Прохання адміністрації Байдена про надання ще 61 мільярда доларів підтримки “застрягло” в Конгресі. Республіканці хочуть, аби питання допомоги Києву було поєднане з посиленням імміграційного контролю на кордоні США та Мексики. Фінансування Ізраїлю, іншого елементу пакету, є менш суперечливим.

Водночас невідомо, чи угода, досягнута в Сенаті з демократичною більшістю, отримає підтримку в контрольованій республіканцями Палаті представників, де значна кількість партійних прихильників жорсткої лінії виступає проти надання додаткового фінансування Україні.

Січень також знаменує початок конкурсу з висування кандидатів у президенти від Республіканської партії від штатів, і законодавцям належить встановити крайній термін, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду.

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