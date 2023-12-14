Сенат США відкладає відпустку через переговори про допомогу Україні та кордону

Декілька сенаторів повідомили, що Сенат США відкладе початок святкових канікул. Це пов'язано із тим, що тривають двопартійні переговори щодо безпеки кордону та надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це повідомляє Reuters.
“Ми досягаємо прогресу, і Білий дім залучений, і це добре. Усе надихає”, - сказав сенатор Джон Тун, республіканець № 2 у Сенаті, попередивши, що “зараз вони все ще обговорюють концепції".
Зазначається, що Сенат повернеться в понеділок, відклавши початок канікул.
“Для України, Америки, західної демократії стоїть надто багато, щоб кинути рушник прямо зараз. Ми повинні продовжувати говорити, ми повинні продовжувати працювати”, - сказав лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер.
Раніше спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовився продовжити на тиждень роботу обох палат Конгресу.
Що відомо про підтримку з боку США і "критичний момент"
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У жовтні цього року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
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Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
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4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
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6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
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7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
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Під час візиту до США Президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів – Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.