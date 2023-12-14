Сенат США відкладає відпустку через переговори про допомогу Україні та кордону

Декілька сенаторів повідомили, що Сенат США відкладе початок святкових канікул. Це пов'язано із тим, що тривають двопартійні переговори щодо безпеки кордону та надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми досягаємо прогресу, і Білий дім залучений, і це добре. Усе надихає”, - сказав сенатор Джон Тун, республіканець № 2 у Сенаті, попередивши, що “зараз вони все ще обговорюють концепції".

Зазначається, що Сенат повернеться в понеділок, відклавши початок канікул.

“Для України, Америки, західної демократії стоїть надто багато, щоб кинути рушник прямо зараз. Ми повинні продовжувати говорити, ми повинні продовжувати працювати”, - сказав лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер.

Раніше спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовився продовжити на тиждень роботу обох палат Конгресу.

Що відомо про підтримку з боку США і "критичний момент"