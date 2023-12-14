Уряд Фінляндії хоче підписати угоду про оборонне співробітництво із США

Уряд Фінляндії вирішив запропонувати президенту країни уповноважити міністра оборони Антті Хаккянена або голову МЗС Еліну Валтонен підписати Угоду про співпрацю в галузі оборони із США.

Про це повідомила пресслужба МЗС Фінляндії.

Зазначається, що 18 грудня у Вашингтоні має бути підписано Угоду про співпрацю в галузі оборони (DCA). Оскільки DCA містить положення законодавчого характеру, вона підлягає прийняттю парламентом.

Після підписання DCA МЗС розпочне підготовку урядової пропозиції щодо прийняття та затвердження угоди та забезпечення виконання її положень законодавчого характеру.

Фінляндія вирішила почати переговори зі Сполученими Штатами щодо DCA ще у серпні 2022 року. Переговори були завершені в жовтні 2023 року.

А 27 листопада президент Фінляндії та Міністерський комітет із зовнішньої політики та політики безпеки вирішили затвердити результати переговорів.

DCA зміцнить оборону Фінляндії, оскільки уможливить присутність і підготовку збройних сил США та попереднє розміщення оборонних матеріалів на території Фінляндії. Таким чином, він також підтримуватиме реалізацію стримування та оборони НАТО.

DCA передбачає такі питання, як доступ США до узгоджених об’єктів і територій і їх використання; розміщення оборонної техніки, припасів і матеріальних засобів на території Фінляндії; в'їзд і рух літаків, суден і транспортних засобів США; забезпечення захисту, безпеки та безпеки збройних сил США та об'єктів і районів, які вони використовують; кримінальна юрисдикція; та різноманітні практичні питання, пов'язані з діяльністю американських військ на території Фінляндії.

Нагадаємо, оскільки Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу, верховний командувач НАТО тепер може використовувати країну у своїх військових планах. Але, враховуючи широкі можливості Фінляндії та практику захисту власної території, малоймовірно, що Альянс відтворить оборонні структури на решті східного флангу, розмістивши бойові групи союзників у країні.