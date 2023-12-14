Путін заявив, що Україна повинна капітулювати, – The Guardian

На російському телебаченні показали щорічну підсумкову прес-конференцію Путіна.
Як повідомили у The Guardian, під час виступу, який тривав більше чотирьох годин, президент Росії закликав до "денацифікації України, її демілітаризації та нейтрального статусу". Також російський президент заявив про необхідність беззастережної капітуляції України.
За даними видання, Путін не назвав термінів закінчення війни.
До слова, минулого року Кремль скасував прес-конференцію після того, як російські війська залишили позиції на півночі та сході України. Вважалося, що Путін намагався уникнути незручних питань про війну.
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