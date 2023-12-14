Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
ГоловнаСвіт

Путін заявив, що Україна повинна капітулювати, – The Guardian

Російський диктатор сказав, що миру не буде, поки не буде досягнуто цілей в Україні.

Путін заявив, що Україна повинна капітулювати, – The Guardian
Фото: EPA/UPG

На російському телебаченні показали щорічну підсумкову прес-конференцію Путіна.

Як повідомили у The Guardian, під час виступу, який тривав більше чотирьох годин, президент Росії закликав до "денацифікації України, її демілітаризації та нейтрального статусу". Також російський президент заявив про необхідність беззастережної капітуляції України.

За даними видання, Путін не назвав термінів закінчення війни.

До слова, минулого року Кремль скасував прес-конференцію після того, як російські війська залишили позиції на півночі та сході України. Вважалося, що Путін намагався уникнути незручних питань про війну.

Читайте також:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies