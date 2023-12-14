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Ще один Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Пакет включає ЗРК Patriot та снаряди до них, системи розмінування, патрони тощо.

Ще один Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Всюдихід Bandvagn 206.
Фото: Bundeswehr

Німеччина оголосила черговий пакет допомоги для України.

"Він включає поставки від Федеральних збройних сил, від промисловості та заходи допомоги разом з партнерами, які, зокрема, фінансуються з фондів федерального уряду для розвитку потенціалу безпеки", – повідомили на сайті Бундестагу.

У переліку нового озброєння:

  • 9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206)
  • 1 ЗРК Patriot із запчастинами
  • Ракети до Patriot 
  • 7390 патронів калібру 155 мм 
  • 3 мобільні, дистанційно керовані і захищені системи розмінування
  • 14 систем виявлення дронів
  • 8 вантажівок Zetros
  • 4 чотири причепи до тягачів 8x8 HX81
  • 8 вісім тягачів Zetros 
  • 4 транспортні засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) 
  • 47040 патронів калібру 40 мм
  • 47 Toyota Land Cruiser

Тим часом Володимир Зеленський перебуває у Німеччині з неоголошеним візитом, метою якого є відвідання військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів.

Нещодавно Німеччина вже оприлюднювала черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли 10 розвідувальних БПЛА та майже 2000 снарядів

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