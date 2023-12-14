Ще один Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Пакет включає ЗРК Patriot та снаряди до них, системи розмінування, патрони тощо.

Німеччина оголосила черговий пакет допомоги для України.

"Він включає поставки від Федеральних збройних сил, від промисловості та заходи допомоги разом з партнерами, які, зокрема, фінансуються з фондів федерального уряду для розвитку потенціалу безпеки", – повідомили на сайті Бундестагу.

У переліку нового озброєння:

9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206)

1 ЗРК Patriot із запчастинами

Ракети до Patriot

7390 патронів калібру 155 мм

3 мобільні, дистанційно керовані і захищені системи розмінування

14 систем виявлення дронів

8 вантажівок Zetros

4 чотири причепи до тягачів 8x8 HX81

8 вісім тягачів Zetros

4 транспортні засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)

47040 патронів калібру 40 мм

47 Toyota Land Cruiser

Тим часом Володимир Зеленський перебуває у Німеччині з неоголошеним візитом, метою якого є відвідання військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів.

Нещодавно Німеччина вже оприлюднювала черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли 10 розвідувальних БПЛА та майже 2000 снарядів