Ще один Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Німеччина оголосила черговий пакет допомоги для України.
"Він включає поставки від Федеральних збройних сил, від промисловості та заходи допомоги разом з партнерами, які, зокрема, фінансуються з фондів федерального уряду для розвитку потенціалу безпеки", – повідомили на сайті Бундестагу.
У переліку нового озброєння:
- 9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206)
- 1 ЗРК Patriot із запчастинами
- Ракети до Patriot
- 7390 патронів калібру 155 мм
- 3 мобільні, дистанційно керовані і захищені системи розмінування
- 14 систем виявлення дронів
- 8 вантажівок Zetros
- 4 чотири причепи до тягачів 8x8 HX81
- 8 вісім тягачів Zetros
- 4 транспортні засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)
- 47040 патронів калібру 40 мм
- 47 Toyota Land Cruiser
Тим часом Володимир Зеленський перебуває у Німеччині з неоголошеним візитом, метою якого є відвідання військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів.
Нещодавно Німеччина вже оприлюднювала черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли 10 розвідувальних БПЛА та майже 2000 снарядів