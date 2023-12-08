Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина надає черговий пакет допомоги Україні.
Про це повідомили на сайті німецького уряду, передає Interfax-Україна.
До нового пакета військової допомоги увійшли 10 розвідувальних БПЛА VECTOR із запасними частинами, а також понад ніж 1750 снарядів 155 мм.
Також Німеччина надає одну розвідувальну систему LUNA NG, шість машин прикордонної охорони, вісім вантажівок Zetros, 100 000 аптечок першої допомоги, медичні матеріали та 30 гранатометів GMG.
Як Німеччина допомагає Україні:
- У наступному році Німеччина пообіцяла подвоїти військову допомогу Україні. Замість чотирьох мільярдів тепер виділять вісім мільярдів євро.
- Також до кінця року Німеччина передасть Україні ще дві системи IRIS-T.
- Німеччина робить додатковий внесок у розмірі 11,5 млн євро до цільового фонду Україна-НАТО.
- Німеччина надає не лише військову підтримку. Країна надає додаткові 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для ВПО.