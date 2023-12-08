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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

До нового пакету увійшли 10 розвідувальних БПЛА та майже 2000 снарядів.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Безпілотний авіаційний комплекс Vector.
Фото: Quantum-Systems

Німеччина надає черговий пакет допомоги Україні. 

Про це повідомили на сайті німецького уряду, передає Interfax-Україна

До нового пакета військової допомоги увійшли 10 розвідувальних БПЛА VECTOR із запасними частинами, а також понад ніж 1750 снарядів 155 мм.

Також Німеччина надає одну розвідувальну систему LUNA NG, шість машин прикордонної охорони, вісім вантажівок Zetros, 100 000 аптечок першої допомоги, медичні матеріали та 30 гранатометів GMG.

Як Німеччина допомагає Україні:

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