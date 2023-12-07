Лише невелика група республіканців хоче тримати допомогу Україні в заручниках, - Білий дім

У США є ще кілька тижнів, а потім закінчаться ресурси для військової підтримки України.
Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Це має бути неприйнятним для будь-кого. І ми знаємо, що є сильна двопартійна підтримка. Лише невелика група республіканців хоче тримати цю допомогу в заручниках", - наголосив Кірбі.
Крім того, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр назвала приголомшливим те, що "республіканці у Конгресі готові зробити Путіну подарунок - найбільший подарунок - на який він міг би сподіватися".
Карін Жан-П'єр зауважила, що ці республіканці граються з національною безпекою США.
Вона підкреслила, що необхідно ухвалити запит Джо Байдена стосовно додаткового фінансування потреб нацбезпеки США, який включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також посилення південного кордону США.
"Конгрес має просуватися дуже швидко, бо час спливає. Зараз наше бюро з питань законодавчої діяльності, адміністративно-бюджетне управління і рада нацбезпеки Білого дому підтримують тісний зв’язок із законодавцями", - сказала Карін Жан-П'єр.
Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти
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20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
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Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
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4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
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6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
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Пані посол Оксана Маркарова повідомила, що Україна також проситиме про продовження акту про ленд-ліз – допоміжного інструменту на випадок вичерпання грантових програм, за якими українці досі отримували зброю від США. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі – читайте в поясненні LB.ua.
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Докладно про те, що відбувається з американською допомогою, читайте в тексті редактора рубрики "Світ".
- Учора США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів, який може стати одним із останніх, якщо Конгрес не виділить нове фінансування.