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Лише невелика група республіканців хоче тримати допомогу Україні в заручниках, - Білий дім

В американському Конгресі є сильна двопартійна підтримка України, наголосив Кірбі.

Лише невелика група республіканців хоче тримати допомогу Україні в заручниках, - Білий дім
Фото: Пресслужба Пентагону

У США є ще кілька тижнів, а потім закінчаться ресурси для військової підтримки України.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Це має бути неприйнятним для будь-кого. І ми знаємо, що є сильна двопартійна підтримка. Лише невелика група республіканців хоче тримати цю допомогу в заручниках", - наголосив Кірбі.

Крім того, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр назвала приголомшливим те, що "республіканці у Конгресі готові зробити Путіну подарунок - найбільший подарунок - на який він міг би сподіватися".

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Карін Жан-П'єр зауважила, що ці республіканці граються з національною безпекою США.

Вона підкреслила, що необхідно ухвалити запит Джо Байдена стосовно додаткового фінансування потреб нацбезпеки США, який включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також посилення південного кордону США.

"Конгрес має просуватися дуже швидко, бо час спливає. Зараз наше бюро з питань законодавчої діяльності, адміністративно-бюджетне управління і рада нацбезпеки Білого дому підтримують тісний зв’язок із законодавцями", - сказала Карін Жан-П'єр.

Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти

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