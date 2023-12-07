Голова МЗС Великобританії Кемерон закликав законодавців США ухвалити пакет допомоги Україні

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон вважає, що США є “стрижнем” західної коаліції, яка підтримує Україну, і закликав законодавців США “підняти моральний дух” України, ухваливши пакет допомоги.
Про це повідомляє CNN.
“Більшість людей, яких я зустрів учора на Пагорбі, підтримують підтримку України, тому що це правильно. Це інвестиція в їхній успіх, і найгіршим у світі було б дозволити Путіну перемогти в Україні — не тільки тому, що це було б погано саме по собі, але (тому що) він повернувся б за більшим”, – наголосив Кемерон.
Кемерон зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, і має зустрітись з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
“Немає жодних сумнівів, що Америка, яка виступить із цим пакетом, підніме моральний дух українців, (і) переконається, що Європа зосередиться на тому, щоб зробити більше”, - сказав Кемерон.
Водночас, він підкреслив, що якщо додати військову та цивільну підтримку, європейські країни роблять більше, ніж США, і це цілком правильно.
Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти
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20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
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Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
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4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
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6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
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Пані посол Оксана Маркарова повідомила, що Україна також проситиме про продовження акту про ленд-ліз – допоміжного інструменту на випадок вичерпання грантових програм, за якими українці досі отримували зброю від США. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі – читайте в поясненні LB.ua.
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Докладно про те, що відбувається з американською допомогою, читайте в тексті редактора рубрики "Світ".
- Учора США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів, який може стати одним із останніх, якщо Конгрес не виділить нове фінансування.