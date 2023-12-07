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Голова МЗС Великобританії Кемерон закликав законодавців США ухвалити пакет допомоги Україні

Кемерон вважає, що якщо додати військову та цивільну підтримку України, європейські країни роблять більше, ніж США.

Голова МЗС Великобританії Кемерон закликав законодавців США ухвалити пакет допомоги Україні
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон вважає, що США є “стрижнем” західної коаліції, яка підтримує Україну, і  закликав законодавців США “підняти моральний дух” України, ухваливши пакет допомоги.

Про це повідомляє CNN.

“Більшість людей, яких я зустрів учора на Пагорбі, підтримують підтримку України, тому що це правильно. Це інвестиція в їхній успіх, і найгіршим у світі було б дозволити Путіну перемогти в Україні — не тільки тому, що це було б погано саме по собі, але (тому що) він повернувся б за більшим”, – наголосив Кемерон.

Кемерон зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, і має зустрітись з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

“Немає жодних сумнівів, що Америка, яка виступить із цим пакетом, підніме моральний дух українців, (і) переконається, що Європа зосередиться на тому, щоб зробити більше”, - сказав Кемерон. 

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Водночас, він підкреслив, що якщо додати військову та цивільну підтримку, європейські країни роблять більше, ніж США, і це цілком правильно.

Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти

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