Guardian: ЄС розморозить 10 млрд для Угорщини, але це не пов'язано з погрозами блокувати переговори про вступ України

Співрозмовники газети стверджують, що це не поступка у відповідь на шантаж.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо вважає, що голова Євроради Шарль Мішель та інші лідери Євросоюзу роблять необхідне для того, щоб засідання ради наступного тижня було "продуктивним". Він також сподівається, що члени ЄС знайдуть рішення стосовно початку переговорів із Україною про вступ, пише The Guardian.

"У нас були важкі моменти в минулому, і ми завжди знаходили вихід. Вкрай важливо, щоб ЄС продовжував підтримувати Україну як у фінансовому, так і у військовому плані", – сказав він.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тим часом не відступає від своєї позиції виступити проти початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Очікується, що Єврокомісія наступного тижня розморозить частину коштів, призначених для Угорщини. Йдеться про 10 млрд євро. Але дипломати наполягають, що це не через "шантаж" Орбана, який неодноразово погрожував заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС на саміті лідерів наступного четверга та п’ятниці.

22 млрд євро з фондів ЄС для Угорщини були заморожені у грудні минулого року. Будапешту висунули чотири умови щодо незалежності судової влади, і уряд Угорщини заявив, що задовольнив запити Комісії. Однак угорське громадянське суспільство та групи, а також ряд євродепутатів стверджують, що Угорщина фактично не повністю завершила реформи.

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