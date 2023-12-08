Британія заплатила Руанді майже 300 млн доларів за план з переселення мігрантів, який ще не запрацював

Велика Британія заплатила Руанді додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів (126 мільйонів доларів) у квітні на додаток до 140 мільйонів фунтів стерлінгів раніше.
Про це пише Reuters.
Урядова схема переселенням шукачів притулку до Руанди є центром стратегії британського прем’єр-міністра Ріші Сунака щодо стримування нелегальних мігрантів.
Лондон також збирається виплатити цій східноафриканській країні додаткові 50 мільйонів фунтів стерлінгів наступного року, йдеться в листі, опублікованому британським міністерством внутрішніх справ.
Високу вартість ініціативи розкритикувала опозиційна Лейбористська партія. Це, найімовірніше, викличе нову критику з боку низки законодавців Консервативної партії Сунака.
“Британія не може дозволити собі більше цього дорогого хаосу та фарсу Торі”, − заявила тіньовий міністр внутрішніх справ лейбористів Іветт Купер.
Але новий міністр легальної міграції Том Персглоув назвав 240 мільйонів фунтів стерлінгів “інвестиціями”. Він заявив, що коли схема запрацює, то це дозволить заощадити на житлі для шукачів притулку.
“Якщо врахувати, що зараз ми неприйнятно витрачаємо 8 мільйонів фунтів стерлінгів щодня у системі надання притулку, ключовою частиною нашої стратегії є скорочення цих витрат”, − сказав він.
Що було раніше
- У вівторок Палата громад Великої Британії проведе перше голосування щодо законопроєкту, який дозволить запустити урядову програму депортації мігрантів у Руанду. Законопроєкт зі свого боку скасовує рішення Верховного суду про те, що Руанда не є безпечним місцем для надання притулку. Документ практично виключає можливість оскарження депортації через національне законодавство, тобто британські суди, окрім випадків, якби позивач за допомогою перевірених доказів зміг довести, що піддається реальній загрозі, якщо його відправлять за кордон.
- У квітні 2022 року план щодо висилення незаконних мігрантів із британської території до Руанди запропонував уряд експрем’єра Бориса Джонсона. Мігрантів пропонувалося відправляти літаками в Руанду, де б розглядалися їхні заявки на притулок. Лондон натомість мав інвестувати мільйони в економіку країни. Перший такий рейс міг відбутися ще у червні 2022-го, однак суд останньої миті зупинив виліт, посилаючись на Європейську конвенцію з прав людини.
- Виконання "плану Руанди" неодноразово затримували європейські та британські суди.
- Цьогоріч у листопаді Верховний суд визнав план висилки мігрантів у Руанду незаконним, зазначивши, що країна не є безпечним місцем для біженців за стандартами ООН. У Руанді не гарантовано право на справедливий суд і існує ризик депортації до країн, звідки люди втікали, рятуючи своє життя.
- 5 грудня міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі підписав угоду з Руандою, яка гарантує, що депортованих не повернуть у їхні рідні країни.
- На початку тижня Велика Британія оголосила про плани скоротити кількість мігрантів, які прибувають у країну легальними шляхами. Лондон планує підвищити на третину мінімальну зарплату, яку вони повинні отримувати за кваліфіковану роботу. Інші заходи включають заборону медичним працівникам-іноземцям привозити членів сім’ї за їхніми візами, збільшення на 66% додаткової плати, яку мігранти повинні платити за користування медичними послугами, і підвищення мінімального доходу для сімейних віз.
- Високий рівень легальної міграції домінував у політичному ландшафті Великої Британії більше десяти років і був ключовим фактором у голосуванні 2016 року за вихід країни з Європейського Союзу. Сунак пообіцяв більше контролювати питання мігрантів після того, як законодавці його Консервативної партії розкритикували результати прем’єра напередодні виборів, які очікуються наступного року, а опозиційна Лейбористська партія опинилася значно попереду в опитуваннях громадської думки.