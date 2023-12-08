Британія заплатила Руанді майже 300 млн доларів за план з переселення мігрантів, який ще не запрацював

Лондон також збирається виплатити цій східноафриканській країні додаткові 50 мільйонів фунтів стерлінгів наступного року.

Велика Британія заплатила Руанді додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів (126 мільйонів доларів) у квітні на додаток до 140 мільйонів фунтів стерлінгів раніше.

Про це пише Reuters.

Урядова схема переселенням шукачів притулку до Руанди є центром стратегії британського прем’єр-міністра Ріші Сунака щодо стримування нелегальних мігрантів.

Лондон також збирається виплатити цій східноафриканській країні додаткові 50 мільйонів фунтів стерлінгів наступного року, йдеться в листі, опублікованому британським міністерством внутрішніх справ.

Високу вартість ініціативи розкритикувала опозиційна Лейбористська партія. Це, найімовірніше, викличе нову критику з боку низки законодавців Консервативної партії Сунака.

“Британія не може дозволити собі більше цього дорогого хаосу та фарсу Торі”, − заявила тіньовий міністр внутрішніх справ лейбористів Іветт Купер.

Але новий міністр легальної міграції Том Персглоув назвав 240 мільйонів фунтів стерлінгів “інвестиціями”. Він заявив, що коли схема запрацює, то це дозволить заощадити на житлі для шукачів притулку.

“Якщо врахувати, що зараз ми неприйнятно витрачаємо 8 мільйонів фунтів стерлінгів щодня у системі надання притулку, ключовою частиною нашої стратегії є скорочення цих витрат”, − сказав він.

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