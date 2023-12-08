Reuters: Є обхідні шляхи вето Угорщини на виділення Євросоюзом допомоги Україні

Лідери ЄС підтверджують, що будуть дотримуватися своїх зобов'язань щодо підтримки нашої держави.

Якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, який включає 50 млрд євро для України, існують обхідні шляхи, передає Reuters із посиланням на слова європейського високопосадовця.

Зокрема, як варіант, кожна з 26 країн-членів ЄС може погодитися на двосторонню домовленість із Києвом про передачу своїх національних вкладів. Це більш складно і витратніше, аніж надавати допомогу через спільну скарбницю ЄС.

Також Євросоюз може виділити за нинішнім сценарієм меншу суму, розраховану на коротший період.

Співрозмовник видання зауважив - лідери Європейського Союзу усвідомлюють, наскільки "екзистенційною" є фінансова допомога Україні, і дотримуватимуться своїх зобов'язань.

"Ми знаємо, наскільки це екзистенційно. Європейські лідери – відповідальні люди – як мінімум 26", - сказав європейський чиновник, який бере участь у підготовці саміту.

Як ЄС намагається обійти блокування Угорщиною підтримки України