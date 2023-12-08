Reuters: Є обхідні шляхи вето Угорщини на виділення Євросоюзом допомоги Україні

Якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, який включає 50 млрд євро для України, існують обхідні шляхи, передає Reuters із посиланням на слова європейського високопосадовця.
Зокрема, як варіант, кожна з 26 країн-членів ЄС може погодитися на двосторонню домовленість із Києвом про передачу своїх національних вкладів. Це більш складно і витратніше, аніж надавати допомогу через спільну скарбницю ЄС.
Також Євросоюз може виділити за нинішнім сценарієм меншу суму, розраховану на коротший період.
Співрозмовник видання зауважив - лідери Європейського Союзу усвідомлюють, наскільки "екзистенційною" є фінансова допомога Україні, і дотримуватимуться своїх зобов'язань.
"Ми знаємо, наскільки це екзистенційно. Європейські лідери – відповідальні люди – як мінімум 26", - сказав європейський чиновник, який бере участь у підготовці саміту.
Як ЄС намагається обійти блокування Угорщиною підтримки України
- Раніше єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган у виступі перед депутатами Європарламенту спростував інформацію, начебто Єврокомісія обговорює розмороження частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку бюджетного перегляду ЄС до 2027 року. Єврокомісар сказав, що "нас не шантажуватимуть" і додав, що Єврокомісія для такого випадку має обхідні шляхи. Вони не потребують підтримки Угорщини.
- Згодом Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що інший обхідний шлях вето Будапешта - національні гарантії від держав-членів щодо залучення фінансування на ринках,
- Тим часом нині стало відомо, що Єврокомісія наступного тижня розморозить частину коштів, призначених для Угорщини. Йдеться про 10 млрд євро. Дипломати кажуть, що це не через "шантаж" Орбана.