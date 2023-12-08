Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
«Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо»
«Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо»
ГоловнаСвіт

Reuters: Є обхідні шляхи вето Угорщини на виділення Євросоюзом допомоги Україні

Лідери ЄС підтверджують, що будуть дотримуватися своїх зобов'язань щодо підтримки нашої держави.

Reuters: Є обхідні шляхи вето Угорщини на виділення Євросоюзом допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, який включає 50 млрд євро для України, існують обхідні шляхи, передає Reuters із посиланням на слова європейського високопосадовця.

Зокрема, як варіант, кожна з 26 країн-членів ЄС може погодитися на двосторонню домовленість із Києвом про передачу своїх національних вкладів. Це більш складно і витратніше, аніж надавати допомогу через спільну скарбницю ЄС.

Також Євросоюз може виділити за нинішнім сценарієм меншу суму, розраховану на коротший період.

Співрозмовник видання зауважив - лідери Європейського Союзу усвідомлюють, наскільки "екзистенційною" є фінансова допомога Україні, і дотримуватимуться своїх зобов'язань. 

"Ми знаємо, наскільки це екзистенційно. Європейські лідери – відповідальні люди – як мінімум 26", - сказав європейський чиновник, який бере участь у підготовці саміту.

Як ЄС намагається обійти блокування Угорщиною підтримки України

  • Раніше єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган у виступі перед депутатами Європарламенту спростував інформацію, начебто Єврокомісія обговорює розмороження частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку бюджетного перегляду ЄС до 2027 року. Єврокомісар сказав, що "нас не шантажуватимуть" і додав, що Єврокомісія для такого випадку має обхідні шляхи. Вони не потребують підтримки Угорщини.
  • Згодом Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що інший обхідний шлях вето Будапешта - національні гарантії від держав-членів щодо залучення фінансування на ринках,
  • Тим часом нині стало відомо, що Єврокомісія наступного тижня розморозить частину коштів, призначених для Угорщини. Йдеться про 10 млрд євро. Дипломати кажуть, що це не через "шантаж" Орбана.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies