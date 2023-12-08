Британський уряд долучається до відбудови шести зруйнованих через війну мостів на Київщині

Зараз активно ведуть роботи на трьох об'єктах.

Із залученням коштів Великобританії відбудуть шість мостів на Київщині, які були зруйновані у 2022-му через повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Департамент гарантування експортних кредитів уряду Британії UK Export Finance надає гарантію на кредит у розмірі 31 млн євро від Citibank. Крім того, британські компанії-виробники постачатимуть 20% металевих конструкцій.

Зараз активно ведуться роботи на трьох мостах. До кінця року планують відкрити рух для транспорту через:

міст через р. Трубіж на автомобільній дорозі Н-07;

міст через р. Жерева на автомобільній дорозі Т-10-05;

мостовий перехід через суходіл на автомобільній дорозі Т-10-07.

Ще на трьох об'єктах роботи розпочнуть у 2024 році:

міст через канал на автомобільній дорозі Р-69;

шляхопровід на автомобільній дорозі Т-10-19;

мостовий перехід через р. Тетерів на автомобільній дорозі Т-10-05.

У Держагентстві відновлення додали, що торги проводили за спрощеною процедурою закупівлі на Prozorro. Переможцями стали дві турецькі компанії – Onur Group та Doğuş.

"Пропозиції цих компаній відповідають всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації. Перемогли компанії з найбільш вигідною економічною пропозицією. Очікувана вартість стала меншою на 7,2 млн грн", - заявили в Агентстві.

Меморандум про інфраструктурну відбудову України уклали влітку минулого року між Україною та Великою Британією. Зокрема, він відкриває шлях британському бізнесу для участі у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури нашої держави.

Яка ситуація з відновленням зруйнованих війною мостів в Україні