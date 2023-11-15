Агентство відновлення відбудовує міст через річку Сула. Наразі будівельники завершили влаштування гусасфальту.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Міст на автодорозі Н-08 Бориспіль – Маріуполь завдовжки 214 метрів. Будівельники на металевій прогоновій будові уклали два шари литого покриття.

Також триває встановлення барʼєрного огородження, монтаж опор освітлення, основ дорожнього одягу на підходах до мосту й монтаж очисної споруди.

Фото: Агентство відновлення

У Держагентстві зазначили, що відновлення руху цим мостом важливе для забезпечення логістичного звʼязку між північчю, центром та півднем України. Це найкоротший маршрут, але міст поки що закритий для всіх видів транспорту.

Переправу закрили для руху транспорту в березні 2020 року. До початку відновлювальних робіт він перебував у аварійному стані, оскільки значних ремонтів тут не було з 1962 року.

Нагадаємо, у деокупованих громадах Донецької області триває відбудова чотирьох мостів. Вони були зруйновані під час активних бойових дій. Крім того, у Броварському районі Київської області завершили капітальний ремонт мосту через ріку Трубіж. Цей міст був зруйнований унаслідок повномасштабної російської агресії.