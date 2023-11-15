Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
ГоловнаЕкономікаДержава

Агентство відновлення відбудовує міст через річку Сула, який важливий для звʼязку між північчю, центром та півднем України

Наразі будівельники завершили влаштування гусасфальту.

Агентство відновлення відбудовує міст через річку Сула, який важливий для звʼязку між північчю, центром та півднем України
Фото: Агентство відновлення

Агентство відновлення відбудовує міст через річку Сула. Наразі будівельники завершили влаштування гусасфальту.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Міст на автодорозі Н-08 Бориспіль – Маріуполь завдовжки 214 метрів. Будівельники на металевій прогоновій будові уклали два шари литого покриття.

Також триває встановлення барʼєрного огородження, монтаж опор освітлення, основ дорожнього одягу на підходах до мосту й монтаж очисної споруди.

Фото: Агентство відновлення

У Держагентстві зазначили, що відновлення руху цим мостом важливе для забезпечення логістичного звʼязку між північчю, центром та півднем України. Це найкоротший маршрут, але міст поки що закритий для всіх видів транспорту. 

Переправу закрили для руху транспорту в березні 2020 року. До початку відновлювальних робіт він перебував у аварійному стані, оскільки значних ремонтів тут не було з 1962 року.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, у деокупованих громадах Донецької області триває відбудова чотирьох мостів. Вони були зруйновані під час активних бойових дій. Крім того, у Броварському районі Київської області завершили капітальний ремонт мосту через ріку Трубіж. Цей міст був зруйнований унаслідок повномасштабної російської агресії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies