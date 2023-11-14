Данія перерахує 7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму 7 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком у межах міжнародної конференції «Енергія для відновлення України», передає Міненерго.

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російських атак.

За даними Міненерго, Данія найближчим часом внесе 4 мільйони євро, решта коштів надійде пізніше.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за спільної ініціативи очільника Міненерго Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Цей Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Нагадаємо, раніше за підтримки Євросоюзу Україна отримала 5700 сонячних панелей потужністю 350 Вт для громадського сектору.

США передбачили мільярд доларів на підтримку енергетики України та Молдови.