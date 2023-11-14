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Данія перерахує 7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Данія перерахує 7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України
Фото: Міненерго

Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму 7 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком у межах міжнародної конференції «Енергія для відновлення України», передає Міненерго.

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російських атак. 

За даними Міненерго, Данія найближчим часом внесе 4 мільйони євро, решта коштів надійде пізніше.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за спільної ініціативи очільника Міненерго Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. 

Цей Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

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Нагадаємо, раніше за підтримки Євросоюзу Україна отримала 5700 сонячних панелей потужністю 350 Вт для громадського сектору.

США передбачили мільярд доларів на підтримку енергетики України та Молдови.

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