ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
ГоловнаЕкономікаДержава

Ексдержсекретар США Помпео увійшов до Ради директорів "Київстару" олігарха Фрідмана

Майкл Р. Помпео стане незалежним невиконавчим директором.

Ексдержсекретар США Помпео увійшов до Ради директорів "Київстару" олігарха Фрідмана
Майкл Р. Помпео
Фото: EPA/UPG

Колишній державний секретар США та ексочільник ЦРУ Майкл Р. Помпео стане незалежним невиконавчим директором Ради директорів "Київстару".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Помпео, за інформацією "Київстару" приєднується як "партнер Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової, інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах".

Ще одна кадрова зміна - Раду директорів "Київстару" очолив генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу.

За словами Терзіоглу, VEON інвестує $600 млн у телеком-інфраструктуру, а також повністю відмовляється від роботи на російському ринку.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, минулого місяця суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. 

Серед арештованих активів – 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd., а також ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядженні якої є медичні дані більшості українців, що уклали декларацію з сімейним лікарем.

На початку вересня цього року слідчі СБУ повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies