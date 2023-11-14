Ексдержсекретар США Помпео увійшов до Ради директорів "Київстару" олігарха Фрідмана

Колишній державний секретар США та ексочільник ЦРУ Майкл Р. Помпео стане незалежним невиконавчим директором Ради директорів "Київстару".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Помпео, за інформацією "Київстару" приєднується як "партнер Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової, інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах".

Ще одна кадрова зміна - Раду директорів "Київстару" очолив генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу.

За словами Терзіоглу, VEON інвестує $600 млн у телеком-інфраструктуру, а також повністю відмовляється від роботи на російському ринку.

Нагадаємо, минулого місяця суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Серед арештованих активів – 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd., а також ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядженні якої є медичні дані більшості українців, що уклали декларацію з сімейним лікарем.

На початку вересня цього року слідчі СБУ повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).