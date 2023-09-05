СБУ повідомила російському олігарху Фрідману про підозру у фінансуванні війни РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ він «влив» близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора.

Михайло Фрідман у Лондоні під час спілкування з українським журналістом

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ він «влив» близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора. Серед них – «Тульський патронний завод», який виробляє набої, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

Для фінансування загарбницьких «проєктів» Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «армия россии», яка постачається окупантам на передову.

Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні.

Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Фрідману повідомили про підозру у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро та умисному ухиленні від сплати 18 млн грн податків. Справа пов'язана із Сенс Банком.

20 липня Національний банк вирішив вивести Сенс Банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду його націоналізувати. Наступного дня Кабмін погодився викупити банк за 1 гривню. 22 липня Сенс Банк офіційно став державним, а 24 липня - там призначили нових членів правління та наглядової ради.

24 липня в Офісі генпрокурора заявили, що ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства і вивести кошти до Росії.

Російський бізнес Фрідман співпрацює з військовими і силовиками Росії, які воюють проти України, забезпечує окупанті військовою формою, харчуванням, а також організовує акції на підтримку загарбників, розслідували "Схеми". Фрідман разом з бізнес-партнерами через групу компаній "Альфа-груп" володіє фірмою "АльфаСтрахование". Остання співпрацює із Росгвардією, надаючи їй послуги зі страхування службового транспорту.