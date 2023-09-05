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Для окремих категорій студентів спростили перетин державного кордону

Йдеться про студентів, які прямують за кордон для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіаційні школи. 

Для окремих категорій студентів спростили перетин державного кордону
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Постановою Кабміну від 1 вересня  2023 року № 934 внесені зміни до пункту 2-13 Правил перетинання державного кордону громадянами України. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Зокрема, пропуск через державний кордон студентів або курсантів закладів освіти України, які прямують за кордон для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіаційні школи здійснюється прикордонниками за наявності підтверджуючих документів:

  • довідка від закладу освіти України щодо направлення студента або курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі;
  • військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

Зазначається, що студенти або курсанти закладу освіти України можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку проходження практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах.

Нагадаємо, представник президента у парламенті Федір Веніславський заявив, що близько 60 тис. чоловіків використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації. Представник президента у ВР хоче скасувати відстрочку від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту.

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