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Розгляд апеляції на запобіжний захід Коломойському не відбувся: Шевченківський суд не передав матеріали

Наступне засідання заплановане на 25 вересня, і до цього дня бізнесмен має перебувати під вартою, якщо не внесе заставу. 

Розгляд апеляції на запобіжний захід Коломойському не відбувся: Шевченківський суд не передав матеріали
Зал суду, де мало відбутися засідання
Фото: Центр протидії корупції в Telegram

Київський апеляційний суд не зміг розглянути оскарження запобіжного заходу щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, бо не отримав матеріали з Шевченківського суду.

Самого Коломойського, який зараз має перебувати в СІЗО, до зали суду не доставляли. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Завтра Шевченківський райсуд, який минулого тижня відправив Коломойського під арешт із правом на заставу в 500 млн гривень, має оголосити повний текст ухвали.

"Наступне засідання відбудеться 25 вересня. До цього часу олігарх перебуватиме в СІЗО, якщо не внесе заставу в 509 млн грн", – зазначили в ЦПК. 

2 вересня Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки оголосили Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом і у шахрайстві. За даними слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Того ж дня Коломойського доставили в Шевченківський суд Києва, де обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави в 509 млн гривень. Засідання проходило в закритому режимі, однак журналісти зʼясували, що Коломойського в суді називали громадянином України – попри те, що рік тому його нібито позбавили громадянства.

Захист сказав, що заставу за Коломойського вносити нібито не збираються, а будуть подавати апеляцію. 

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