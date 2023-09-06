Головне за ніч та ранок. Середа, 6 вересня

Ворожі повітряні атаки на Київ та Одещину, 28 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, візит Блінкена.

Сьогодні вранці Київ пережив комбіновану атаку ракетами типу Х-101/555/55 та балістичними ракетами. Усі ворожі цілі були збиті. Жертв та руйнувань немає.

"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", – розповіли у ійськовій адміністрації.

Зазначається, що усі ворожі цілі були знищені силами ППО. За даними на 6:39 інформації про постраждалих та руйнування не було.

Цієї ночі впродовж майже трьох годин російська армія била по Ізмаїльському району Одеської області ударними безпілотниками. Загинула одна людина – співробітник агропідприємства.

Руйнування та пожежі зафіксовані в декількох населених пунктах. "Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства", – написав у Теlegram голова ОВА Олег Кіпер.

Загалом уночі противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.

По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 23 ворожі повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету “Іскандер-М”; 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень.

Ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та зенітно-ракетний комплекс противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що упродовж вівторка, 5 вересня, Збройні сили знищили близько 610 окупантів, 8 танків, засіб ППО та багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабної війни втрати росіян склали близько 266 290 осіб вбитими.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

У напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це повідомили в.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", – йдеться у повідомленні Генштабу.

До Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда". Візит офіційний, але заздалегідь про нього не оголошували.

Учора Державний департамент не підтвердив, але і не спростував інформацію журналістів про підготовку візиту державного секретаря до України. Речник зазначив, що "не має оновлень" щодо можливої поїздки.

Попередній візит державного секретаря США відбувся рік тому, в вересні 2022. Тоді він "привіз" із собою новину про $1 млрд допомоги Україні.

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