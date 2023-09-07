Секретар РНБО виступив проти проведення виборів під час війни

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов виступає проти виборів під час повномасштабної війни з Росією.

Про це він заявив в ефірі 1+1.

Данілов зазначив, що зараз Україну закликають проводити вибори під час повномасштабної війни.

"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть у окопи – ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте – забезпечити голосування кожного і кожної... Люди, які за кордоном...", – пояснив він.

"Людям, які починають давати поради, треба розуміти, що треба жити у наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема – військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.

Раніше американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна продовжиться. Глава ПАРЄ Тіні Кокс нещодавно прямо заявив, що Україні потрібні вільні та чесні вибори, попри війну.

Парламентські вибори мали б відбутися вже в 2024, але на період воєнного стану вони неможливі. Докладно читайте в матеріалі "Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?".