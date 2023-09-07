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Сили оборони мали успіх південніше Роботиного та західніше Вербового, – речник Генштабу

На Бахмутському напрямку захсиники наступають південніше Бахмута. 

Сили оборони мали успіх південніше Роботиного та західніше Вербового, – речник Генштабу
Ілюстративне фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. 

На Мелітопольському напрямку мали успіх південніше Роботиного та західніше Вербового. Закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут", – додав він.

Також захисники продовжують стримувати наступ ворога на Авдіївському та Марʼїнському напрямках. 

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Марʼїнки Донецької області", – сказав Ковальов.

На Лиманському та Бахмутському напрямках захисники теж стримують наступ ворога. Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Ноовєгорівки та Оріхово-Василівки.

За добу відбулося 39 бойових зіткнень. Уночі росіяни атакували ударними безпілотниками Сумську та Одеську область. 25 із 33 БпЛА збила ППО. 

Нагадаємо, за добу окупанти завдали 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснили 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Обстановка на сході і півдні – складна. 

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