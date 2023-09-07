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За минулу добу ЗСУ знищили ще 610 російських загарбників

Загалом РФ вже втратила в Україні майже 267 тисяч військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 610 російських загарбників
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських загарбників. Загалом РФ вже втратила в Україні майже 267 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 266900 (+610) осіб / persons,
  • танків - 4506 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 8703 (+21) од,
  • артилерійських систем - 5722 (+37) од,
  • РСЗВ - 753 (+5) од,
  • засоби ППО - 506 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4541 (+22),
  • крилаті ракети - 1455 (+8),
  • кораблі / катери - 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8217 (+27) од,
  • спеціальна техніка -859 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. 

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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