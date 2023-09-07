За минулу добу ЗСУ знищили ще 610 російських загарбників

Загалом РФ вже втратила в Україні майже 267 тисяч військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських загарбників. Загалом РФ вже втратила в Україні майже 267 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 266900 (+610) осіб / persons,

танків - 4506 (+9) од,

бойових броньованих машин - 8703 (+21) од,

артилерійських систем - 5722 (+37) од,

РСЗВ - 753 (+5) од,

засоби ППО - 506 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4541 (+22),

крилаті ракети - 1455 (+8),

кораблі / катери - 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8217 (+27) од,

спеціальна техніка -859 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.