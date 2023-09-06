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Прикордонники затримали мистецтвознавця, котрий поширював кремлівську пропаганду

Затриманий виявився ветераном військової розвідки.

Прикордонники затримали мистецтвознавця, котрий поширював кремлівську пропаганду
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали вчителя-мистецтвознавця, який “доносив антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди”.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Затриманий прикордонниками на Одещині виявився місцевим жителем та ветераном військової розвідки.

“Наступні 8 років чоловікові не варто хвилюватися щодо неповного педагогічного навантаження, адже тепер уроки на теми: “Війну з РФ розпочала Україна…”, “Одеса і Донбас – території РФ і завжди ними будуть”, “українські військові обстрілюють цивільне населення…” йому може пощастити провести за ґратами”, - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, екснардепу-втікачу Іллі Киві повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу (ст. 436 та ч. 3 ст. 109 КК України). 

Раніше повідомлялось, що правоохоронці оголосили офіційне застереження мешканцю Херсона, який їздив на автомобілі з наліпками російських прапорів.

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