Екснардепу-втікачу Киві повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу

Його депутатські повноваження були достроково припинені постановою Верховної Ради України в березні 2022 року.

Екснардепу-втікачу Іллі Киві повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу (ст. 436 та ч. 3 ст. 109 КК України).

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, колишній народний обранець протягом січня-лютого 2022 року опублікував у своєму Telegram-каналі матеріали, які містять публічні заклики до ведення агресивної війни в Україні і зміни шляхом війни встановленого в країні конституційного ладу.

Згідно з висновком експертизи, його висловлювання мають пропагандистський характер, формують у суспільстві проросійські та антиукраїнські настрої і містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності.

Наразі підозрюваний переховується від правосуддя на території держави-агресора.

Зазначимо, перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України, в січні 2022 року Кива втік до Іспанії. В березні 2022 року отримав підозру в державній зраді та був позбавлений депутатського мандату Верховною Радою України.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива. Раніше їх залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.