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Українці можуть оформити та отримати документи в шести країнах, - Лубінець

Зокрема, українці можуть за кордоном обміняти чи оформити ID-карту або закордонний паспорт. Також можна обміняти посвідчення водія.

Українці можуть оформити та отримати документи в шести країнах, - Лубінець

Громадяни України, які через повномасштабну війну вимушені були виїхати за кордон, можуть оформити та отримати документи в шести країнах, де доступний український паспортний сервіс.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець

Це - Польща (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав); Чехія (Прага), Словаччина (Братислава), Туреччина (Стамбул), Іспанія (Валенсія), Німеччина (Берлін, Кельн).

Відстежити актуальні адреси та інформацію про відкриття нових підрозділів ДП «Документ» можна тут.

За кордоном для громадян України доступні такі послуги:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • обмін посвідчення водія;
  • страхування.

 

Нагадаємо, на початку серпня Зеленський заявив, що Україна вдячна країнам, які прихистила її громадян, але мета – повернути їх додому.

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