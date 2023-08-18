Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків. Люди не постраждали.

Протягом доби 17 серпня окупанти нанесли 79 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він уточнив, що 64 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових сіл.

Фото: Юрій Малашко

Зафіксовано шість авіаударів по Комишувасі, Оріхову й Малій Токмачці, п'ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці та чотири БПЛА-атаки на Залізничне, Чарівне та П'ятихатки.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарські споруди та об’єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих.

Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, протягом середи 16 серпня окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області артилерією, безпілотниками та ракетами. Загиблих та поранених немає.