Протягом доби 17 серпня окупанти нанесли 79 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Він уточнив, що 64 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових сіл.
Зафіксовано шість авіаударів по Комишувасі, Оріхову й Малій Токмачці, п'ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці та чотири БПЛА-атаки на Залізничне, Чарівне та П'ятихатки.
Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарські споруди та об’єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, протягом середи 16 серпня окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області артилерією, безпілотниками та ракетами. Загиблих та поранених немає.