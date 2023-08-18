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Уночі окупанти обстріляли громаду на Сумщині

Минулося без постраждалих.

Уночі окупанти обстріляли громаду на Сумщині
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Уночі 18 серпня росіяни двічі обстріляли Середино-Будську громаду в Сумській області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

"Уночі та вранці ворог здійснив два обстріли Середино-Будської громади (вісім вибухів). Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, учора протягом дня російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська та Новослобідська громади Сумської області. Окупанти здійснили 23 обстріли прикордоння Сумщини. Всього зафіксовано 138 вибухів.

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