Уночі окупанти обстріляли громаду на Сумщині

Уночі 18 серпня росіяни двічі обстріляли Середино-Будську громаду в Сумській області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

"Уночі та вранці ворог здійснив два обстріли Середино-Будської громади (вісім вибухів). Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора протягом дня російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська та Новослобідська громади Сумської області. Окупанти здійснили 23 обстріли прикордоння Сумщини. Всього зафіксовано 138 вибухів.