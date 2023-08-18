США схвалили надання Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів, – Reuters

Україна потребує F-16, щоб протистояти російській перевазі у повітрі.

Сполучені Штати схвалили надання винищувачів F-16 Україні з Данії та Нідерландів відразу після завершення навчання українських пілотів.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Україна активно шукала американські винищувачі F-16, щоб протистояти російській перевазі у повітрі. Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що Сполучені Штати прискорять затвердження запитів на передачу F-16 для відправлення в Україну, коли пілоти пройдуть підготовку, сказав виданню американський чиновник.

Данія та Нідерланди нещодавно попросили ці гарантії. США повинні схвалити передачу Україні військових літаків своїх союзників.

Цього місяця в Данії коаліція з 11 країн мала розпочати навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16. У липні виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троельс Пульсен заявив, що країна сподівається побачити "результати" навчання на початку 2024 року.

Члени НАТО Данія та Нідерланди очолюють міжнародні зусилля з підготовки пілотів та допоміжного персоналу, та, зрештою, надання Україні можливості отримати F-16 для використання у війні з Росією.

Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм датським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені, сказав чиновник США.

"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", – сказав Блінкен у листі до двох офіційних осіб, копію якого бачили журналісти Reuters.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року.