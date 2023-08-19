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Ворог безуспішно наступав на Донеччині та Харківщині, – Генштаб

На фронті за добу відбулося 36 бойових зіткнень.

Ворог безуспішно наступав на Донеччині та Харківщині, – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ зранку 542-ї доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави.

Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Рожковичі, Водолаги Сумської області та Стрілеча, Вовчанськ, Красний Яр, Землянки на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Курилівки, Кислівки та Глушківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти: Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Торське, Свято-Покровське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах східніше Білої Гори та Торецька Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Плещіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинова та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Тоненьке, Сєверне, Невельське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Затишшя, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Михайлівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

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