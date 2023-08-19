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Екіпаж “Білий Янгол” врятував із палаючого магазину мешканку Авдіївки

Також правоохоронці врятували двох собак і кота.

Екіпаж “Білий Янгол” врятував із палаючого магазину мешканку Авдіївки
Ілюстративне фото
Фото: Донецька обласна прокуратура

Екіпаж “Білий Янгол” врятував у Авдіївці Донецької області жінку з палаючого магазину.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Серед дня окупанти відкрили вогонь по житловому кварталу міста. Снаряди влучили в крамницю, де перебували мирні мешканці. У підвалі під завалами опинилася працівниця магазину, яка не мала змоги вибратися”, - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські з підрозділу “Білий янгол” намагалися через двері крамниці потрапити до підвалу, але їм завадило полум’я. 

Правоохоронці у противогазах розбили стіну підвалу та врятували жінку, двох собак і кота.

Нагадаємо, з серпня 2022 року в Україні проводиться обов’язкова евакуація з Донеччини

За рік до безпечних регіонів перемістилися понад 87 тисяч громадян, серед яких понад 10,7 тисяч дітей і понад 3,7 тисячі маломобільних людей

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