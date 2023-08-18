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Спецпризначенці на Бахмутському напрямку вразили 5 одиниць російської техніки

На знищення техніки росіян у спецпризначенців пішло 6 годин.

Спецпризначенці на Бахмутському напрямку вразили 5 одиниць російської техніки
Фото: Скріншот з відео

Українські спецпризначенці продовжують знищувати російську техніку, зокрема на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

“Вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО “А” та аеророзвідники 30-ї ОМБр “Команда Вялого”, - написав Сирський. 

Він уточнив, що FPV-дрони спецпризначенців вразили 5 одиниць ворожої техніки – дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК “Стріла” та КамАЗ.

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На знищення техніки росіян у спецпризначенців, яких коригували аеророзвідники 30-ї бригади, пішло 6 годин.

Нагадаємо, українські захисники збили на півдні два російські розвідувальні безпілотники. Силами та засобами протиповітряної оборони командування вдалося знищити БпЛА "Мерлін-ВР". Їх збили на Херсонщині та Миколаївщині.

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