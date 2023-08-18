На знищення техніки росіян у спецпризначенців пішло 6 годин.

Українські спецпризначенці продовжують знищувати російську техніку, зокрема на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

“Вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО “А” та аеророзвідники 30-ї ОМБр “Команда Вялого”, - написав Сирський.

Він уточнив, що FPV-дрони спецпризначенців вразили 5 одиниць ворожої техніки – дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК “Стріла” та КамАЗ.

На знищення техніки росіян у спецпризначенців, яких коригували аеророзвідники 30-ї бригади, пішло 6 годин.

Нагадаємо, українські захисники збили на півдні два російські розвідувальні безпілотники. Силами та засобами протиповітряної оборони командування вдалося знищити БпЛА "Мерлін-ВР". Їх збили на Херсонщині та Миколаївщині.