Російські окупанти за день 22 рази обстріляли Сумщину

Мирне населення від російських обстрілів не постраждало.

Сьогодні, 18 серпня, російських обстрілів зазнали Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Миколаївська, Великописарівська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумщини, було зафіксовано 124 вибухи.

Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів та артилерії, внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено приватний будинок, автокран, 2 автомобілі, складські приміщення, АЗС, ангар, лінію електропередач.

По Білопільській та Зноб-Новгородській громаді, а також Миколаївській сільській громаді росіяни вдарили з мінометів.

Також з мінометів обстріляли і Хотінську громаду, пошкоджено приватне домоволодіння.

Великописарівську та Шалигинську громади обстріляли з артилерії та мінометів.

По Краснопільській громаді ударили з артилерії, зруйновано склади агропідприємства, а Есманську громаду обстріляли з АГС та мінометів.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, російська армія вчергове обстріляла Херсон. Ворог поцілив у житловий сектор. Поранення несумісні з життям отримав 72-річний чоловік.